Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, CNPC ile Rus gazının Uzak Doğu rotası üzerinden Çin'e sevkiyatına yönelik uzun vadeli sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Söz konusu anlaşmanın, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendireceğine işaret edilen açıklamada, "Anlaşma kapsamında sevkiyatlar tam kapasiteye ulaştığında, Çin'e ilave 10 milyar metreküp doğalgaz sevk edilecek ve Rus gazının Çin'e toplam sevkiyatı yılda 48 milyar metreküpe ulaşacak" bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazprom Başkanı Aleksey Miller, anlaşmanın Rusya ile Çin arasındaki karşılıklı güveni gösterdiğini belirterek, "CNPC'deki Çinli ortaklarımız, Gazprom'un güvenilir bir tedarikçi olduğunu gördüler" ifadesini kullandı.