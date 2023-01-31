Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi internet portalında, Vladimir Putin, hükümetin önerisi üzerine Rusya ile Belarus ortak askeri eğitim merkezinin kurulması için karar imzaladı.

Buna göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanlığının katılımıyla Belarus tarafıyla iki ülkenin askerlerinin eğitim alması amacıyla merkez kurulması için müzakereler yapması ve anlaşmaya varması için görevlendirildi.

Daha önce Belarus tarafının da proje üzerinde mutabakata vardığı eğitim merkezlerinin ikisinin Belarus’ta, birisinin Rusya’da kurulması öngörülüyor.

Belarus-Rusya ortak bölgesel güç askerlerinin tatbikatları sürüyor

Belarus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belarus Silahlı Kuvvetleri ile Rusya Silahlı Kuvvetlerinin ortak bölgesel güç askeri birlikleri, bugünden itibaren ortak karargah eğitimine başlayacak.

Hafta boyunca iki ülkenin askeri departmanlarının yetkilileri, son yıllardaki silahlı çatışma deneyimlerine dayanarak askeri birliklerin kullanımına ilişkin ortak planlama konularını ele alacak.

Ayrıca Belarus Silahlı Kuvvetleri ile Rusya Silahlı Kuvvetlerinin ortak bölgesel güç havacılık birimlerinin ortak uçuş taktik tatbikatının devam ettiği aktarıldı. Tatbikat, 1 Şubat’ta sona erecek.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya-Belarus Birlik Devleti’nin sınırlarında gerilimin artması gerekçesiyle Ekim 2022'de iki ülkenin askeri birliklerinden oluşan ortak bölgesel güç oluşturmuştu.

Belarus Savunma Bakanlığı, 6 Ocak’ta Rusya-Belarus ortak bölgesel gücünün savunma görevine hazır olduğunu duyurmuş, farklı birlikler seviyesinde gelecekte ortak bölgesel askeri birliklerin mükemmelleştirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini belirtmişti.