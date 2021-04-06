Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya ve ABD, Ukrayna'nın doğusundaki durumu görüştü
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD yetkilileriyle Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesindeki durumu görüştüklerini açıkladı.
Rus TASS haber ajansına konuşan Ryabkov, Ukrayna-Rusya sınırındaki gerginlikle ilgili açıklamalarda bulundu.
Ryabkov, ABD yetkilileri ile bu konuda görüşmeler yaptıklarını aktararak, "ABD yönetimi ile Donbas'taki durumla ilgili temaslarımız oldu. Amerikan tarafına neler olduğunu detaylı şekilde anlattık." dedi.
Ukrayna ile ABD'nin, bu bölgede "kışkırtıcı" eylemlerde bulunduğunu belirten Ryabkov, "Washington, bu eş güdümlü siyasetin sonuçlarından endişelenmelidir." ifadesini kullandı.
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