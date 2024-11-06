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Dünya
AA 06.11.2024 16:15

Rusya: Ulusal çıkarlarımızı savunarak ABD'nin yeni yönetimiyle çalışacağız

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın ulusal çıkarlarını güçlü şekilde savunduğunu bildirerek, "Ukrayna ile ilgili hedeflere odaklanarak, ABD'nin yeni yönetimiyle çalışacağız" açıklamasında bulundu.

Rusya: Ulusal çıkarlarımızı savunarak ABD'nin yeni yönetimiyle çalışacağız
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Bakanlık, ABD'deki başkanlık seçimine dair yazılı açıklama yaptı.

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a dikkat çekilen açıklamada, "Dört yıl aradan sonra Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi, kesinlikle Amerikalıların, hem Joe Biden yönetiminin sonuçlarından hem de aceleyle aday gösterilen Kamala Harris'in sunduğu Demokrat Partinin seçim programından duyduğu memnuniyetsizliği yansıtıyor" denildi.

Demokrat Partinin idari kaynakları kullanarak ülkedeki liberal basının desteğiyle Trump'a karşı güçlü propaganda yürüttüğüne işaret edilen açıklamada, buna rağmen Trump'ın, Beyaz Saray'ın küreselci rotasına karşı seçmeni ilgilendiren ekonomi ve yasa dışı göçle ilgili konulara yöneldiği, bunun da Demokrat Partili Kamala Harris'in seçimi kaybetmesine yol açtığı aktarıldı.

ABD'deki toplumun ve seçmenlerin ikiye bölündüğü vurgulanan açıklamada, Trump'ın başkan seçilmesinin, ülkedeki iç gerginliğinin artmasına, birbiriyle mücadele eden grupların sert tutumlar takınmasına yol açabileceği ifade edildi.

Açıklamada, Rusya'nın yeni seçilen Trump ve Cumhuriyetçilerin üstünlük sağladığı Kongre için umut beslemediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"ABD'yi yöneten siyasi seçkinler, parti üyeliği ne olursa olsun Rusya'ya karşı yaklaşım benimsiyor ve Moskova'yı engelleme çizgisine bağlı kalıyor. Bu çizgi, ABD'nin iç siyasi dalgalanmalarından etkilenmiyor. Rusya, kendi ulusal çıkarlarını güçlü bir şekilde savunarak ve (Ukrayna'da) özel askeri operasyonunun hedeflerine odaklanarak, yeni yönetimle Beyaz Saray'a kaydolduğunda çalışacak. Şartlarımız değişmez ve Washington'da bu iyi biliniyor."

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