Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Rus hava kuvvetlerinin havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle Harkiv bölgesinde Lozovaya yerleşim birimi civarındaki Ukrayna ordusunun zırhlı araçların onarımını gerçekleştirdiği tesisleri vurduğunu belirten Konaşenkov, ayrıca 4 komuta merkezi ile 15 askeri alanın yok edildiğini dile getirdi.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin 73 askeri alanı ateş altına aldığını, bu saldırılar sonucunda 150’den fazla Ukraynalı milliyetçi gücün etkisiz hale getirildiğini belirten Konaşenkov, Donetsk bölgesinde de ABD üretimi AN/TPQ-50 radar sisteminin vurulduğunu açıkladı.

Harkiv, Luhansk ve Donetsk bölgelerinde saldırılar sürüyor

Konaşenkov, hava savunma sistemleriyle Donetsk bölgesinde Slavyansk yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna hava kuvvetlerine ait Mig-29 savaş uçağının düşürüldüğünü söyleyerek Harkiv, Luhansk ve Donetsk bölgelerinde farklı yerlerde 13 Ukrayna insansız hava aracının imha edildiğini ifade etti.

Füze ve topçu birliklerinin 431 askeri alanı ateş altına aldığını bildiren Konaşenkov, bu saldırılarda 300’den fazla Ukraynalı milliyetçi gücün etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

“Ukrayna’ya ait bugüne kadar 190 uçak, 129 helikopter, 1127 insansız hava aracı, 330 hava savunma füze sistemi, 3 bin 424 tank ve zırhlı araç, 473 çok namlulu roketatar, 1795 obüs ve havan topu, 3 bin 446 özel askeri araç yok edildi.”