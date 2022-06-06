Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 12:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya medyası: Üst düzey komutanlardan biri öldürüldü
Rus devlet medyası, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde yoğun çatışmalar sırasında Moskova'nın en üst düzey generallerinden birinin öldüğünü doğruladı.
Devlete ait Rossiya 1 muhabiri, Tümgeneral Roman Kutuzov'un bölgedeki bir Ukrayna yerleşimine düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü söyledi.
Alexander Sladkov, General Kutuzov'un Donetsk bölgesinde birliklere komuta ettiğini söyledi.
Rusya'nın savunma bakanlığı raporlar hakkında yorum yapmadı.
Sladkov, Telegram sosyal medya uygulamasında, "General askerleri, sanki yeterince albay yokmuş gibi saldırıya yönlendirmiş. Öte yandan Roman, daha yüksek bir rütbeye rağmen herkesle aynı komutandı" dedi.
Ukrayna ordusu da fazla ayrıntı vermeden General Kutuzov'un öldürüldüğünü doğruladı.
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