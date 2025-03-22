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Dünya
AA 22.03.2025 15:54

Rusya: Ukrayna'nın Rus enerji tesislerine saldırısına cevap hakkımızı saklı tutuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Rus enerji tesislerine saldırmasına karşılık verme hakkını saklı tuttuklarını bildirdi.

Rusya: Ukrayna'nın Rus enerji tesislerine saldırısına cevap hakkımızı saklı tutuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Ukrayna'nın Rusya'daki enerji tesislerine yönelik devam eden saldırıları" ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin enerji altyapı tesislerine saldırı yapılmaması yönündeki anlaşmasına rağmen Kiev'in Rus topraklarına yönelik saldırılarının devam ettiğini belirten Zaharova, 19 Mart'ta Kuban'daki bir akaryakıt deposuna, 21 Mart'ta ise Kursk bölgesindeki Suca doğal gaz ölçüm istasyonuna Ukrayna'nın saldırı düzenlediğini kaydetti.

Zaharova, Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçlarının konut ve sosyal kurumları kasıtlı olarak hedef aldığı saldırıların da yaşandığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Kiev'in bu tür hareketleriyle bir kez daha müzakere yeteneğinden tamamen yoksun olduğu, barışa ulaşma konusunda isteksiz olduğu açıkça görülüyor. 2022 yılında olduğu gibi bu yıl da müzakere sürecini baltalamak için provokasyonlara başvuruluyor. Kiev rejiminin yıkıcı çizgisini sürdürmesi halinde Rus tarafının simetrik de dahil olmak üzere karşılık verme hakkını saklı tuttuğu hususunda açıkça uyarıyoruz."

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