Hizbullah, Lübnan'dan İsrail'e atılan roketlerle ilgisi olmadığını duyurdu

Soykırımcı İsrail'in Lübnan topraklarına saldırılarının ateşkese rağmen hiç durmadığına işaret edilen açıklamada, "Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden işgal altındaki Filistin topraklarına (İsrail) atılan roketlerle ilgisi olduğunu yalanlıyor." denildi.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına Hizbullah olarak bağlı kaldıklarına vurgu yapılan açıklamada, "Lübnan'a yönelik bu Siyonist gerilimin aşılması için Lübnan devletinin arkasında duruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Katil İsrail'den ise Lübnan'daki hedeflere karşı talimat

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın orduya Lübnan'daki çok sayıda hedefe karşı güçlü bir şekilde hareket etme talimatı verdiği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in vatandaşlarına ve egemenliğine zarar gelmesine izin verilmeyeceği savunuldu.

Açıklamada, Lübnan topraklarında meydana gelen her şeyden Lübnan hükümetinin sorumlu olduğu öne sürüldü.

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine atılan 3 füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini duyurmuştu.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 94 kişi hayatını kaybederken 288 kişi de yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.