Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konaşenkov, mayıs ayının başından bu yana yabancı paralı savaşçıların Rus askerleri ile savaşmak üzere Ukrayna’ya akışının neredeyse durduğunu söyledi.

"Elimizdeki verilere göre, bugün Ukrayna'daki toplam yabancı paralı savaşçı sayısı 6 bin 600’den 3 bin 500’e düşerek neredeyse yarı yarıya azaldı."

Konaşenkov, Donbas’taki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birlikleri ve Ulusal Muhafız Birliklerindeki paralı askerlerin sayısının da azaldığını belirtti.

"Paralı savaşçılar Ukrayna'yı bir an önce terk etmeyi tercih etti"

Ukrayna’da yüzlerce yabancı paralı savaşçının hazırlık merkezlerine ulaştıktan kısa bir süre sonra uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla etkisiz hale getirildiğini savunan Konaşenkov, "Paralı savaşçıların büyük bir kısmı düşük eğitim seviyesi ve gerçek savaş deneyimi olmaması nedeniyle çatışma bölgesinde yok edildi" diye konuştu.

Konaşenkov, çatışma alanında ağır kayıplarla karşı karşıya kalan önemli sayıda yabancı paralı savaşçının Ukrayna topraklarını bir an önce terk etmeyi tercih ettiğine dikkati çekti.

Kiev yönetimin, bu savaşçıların yurt dışına çıkmasına engel olmaya çalıştığını vurgulayan Konaşenkov, Kiev yönetiminin yabancı savaşçılara Ukrayna pasaportu vererek yasal koruma sağlamaya çalıştığını da ileri sürdü.