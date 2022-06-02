Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya, çip üretiminde kullanılan soy gazı ihracatını kısıtladı
Rusya, çip üretiminde kullanılan, neon dahil soy gazların ihracatını 31 Aralık'a kadar kısıtladı.
Rus hükümeti tarafından yayımlanan karara göre, ülkeden soy gazı ihracatı söz konusu tarihe kadar Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayına tabi olacak.
Rusya ve Ukrayna'nın önemli birer üretici oldukları soy gazları, mikroçiplerde kullanılan yarı iletkenlerin üretiminde kullanılıyor.
Etiketler: Rusya
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