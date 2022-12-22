Rusya Dışişleri Bakanlığı yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna limanlarından gıdaların ihracatına yönelik 18 Kasım’da sona eren Karadeniz Tahıl Girişimi’nin 120 gün daha uzatılmasına Rusya’nın itiraz etmediği hatırlatıldı.

Rusya’nın bu kararı küresel gıda güvenliğini sağlama yükümlülüklerine bağlılığından dolayı aldığına dikkat çekilen açıklamada, “Aynı zamanda Karadeniz Girişimi’nin uygulanmasında hem Ukrayna’dan gıda alanların coğrafyasında hem de ihraç edilen ürün listesinde halen ciddi çarpıklıklar devam ediyor.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ağırlıklı olarak gelişmiş ülkelere gönderilen ürünlerin yoksul ülkelere yüzde 3’ten fazla gitmediğine vurgu yapılarak, “Aynı zamanda Rus tarım ürünlerinin ihracatının normalleştirilmesine ilişkin Rusya-Birleşmiş Milletler (BM) Mutabakat Zaptı’nın uygulanmasında gerçek bir ilerleme olmadı.” denildi.

"Letonya, Estonya ve Belçika Rus gübrelerini ellerinde tutmaya devam ediyor"

Gıda ve gübre muafiyetleri nedeniyle Rus üreticileri ve tedarikçilerinin banka ödemeleri, limanlara erişim ve sigorta fiyatları konularında sıkıntı yaşamaya devam ettiği bildirilen açıklamada, Rus gübrelerinin de fakir ülkelere karşılıksız gönderilmesinin zorluk ve gecikmelerle gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, Letonya, Estonya ve Belçika’nın hala Rus gübrelerini ellerinde tutmaya devam ettiği, gübre üretimi için Ukrayna’daki Yujniy şehrindeki boru hattından Rus amonyak sevkiyatının başlatılmadığı ifade edildi.

Karadeniz Tahıl Girişimi’nde ve Rusya-BM Mutabakat Zaptı’nda bu hususta bir maddenin bulunduğu hatırlatılan açıklamada şunlar yer aldı:

“Amonyak sevkiyatının yeniden başlaması yalnızca ve yalnızca Kiev tarafından engelleniyor. Yılda 7 milyon ton hammaddeden bahsediyoruz, bu da 150 milyon insanı beslemek için 25 milyon ton gübre üretmeye yetiyor.”