Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya ordusu ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin, Ukrayna'da ilerlemeye ve yerleşim birimlerini kontrol altına almaya devam ettiğini duyurdu.

Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri altyapı tesislerine yönelik saldırıları sürdürdüğünü dile getiren Konaşenkov, dün Ukrayna'nın Rivne bölgesinin Sarnı kentindeki cephanenin füzelerle vurulduğunu söyledi.

Konaşenkov, şunları kaydetti:

"Ukrayna'da son 24 saatte 46 askeri altyapı tesisi imha edildi. Ukrayna ordusuna ait toplam 181 uçak ve helikopter, 172 insansız hava aracı (İHA), 170 çok namlulu roketatar, 1379 tank ve çeşitli zırhlı araç, 133 uçaksavar füze sistemi, 514 obüs ve havan topu ve 1168 özel askeri araç yok edildi."