ABD, Afganistan'ın ardından Ukrayna'da da diplomatik personelini yüz üstü bırakmakla eleştiriliyor.



İddia, ABD merkezli Foreign Policy dergisinde yer aldı. Buna göre, ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nde çalışan Ukraynalı personel, Dışişleri Bakanlığı'na mektup yazdı.



Mektupta ABD'li yetkililere Kiev Büyükelçiliği'nin, saldırı öncesindeki çalışma rutinine dönüp dönmeyeceği soruldu.

Aldıkları yanıt personelde şoka neden oldu.

Yanıtta "büyükelçiliğin çalışma rutini asla eski haline dönmeyecek" ifadeleri yer alıyordu.

Ukraynalı diplomatik personeline destek vermiyor iddiası

İddialar konuşulurken ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukraynalı personele ücretlerini ödemeye devam etme sözü vermişti.

Yerel personele, Kiev'den tahliye edilmeleri gerekirse geçici görev seyahatinde olarak kabul edilecekleri de söylendi.



Ancak bu vaatler de yerine getirilmedi.

ABD, Afganistan’ın ardından Ukrayna’da da plansızlıkla suçlanıyor

İddiaya göre ABD, Ukraynalı personeline Avrupa'dan mülteci statüsü ve ek destek istemelerini önerdi.



Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağını aylar öncesinden dillendiren ABD, yine personelin tahliyesi için planlama yapmamış.



ABD daha önce de Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'daki yerel personeli yüz üstü bırakmakla suçlanmıştı.