Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
BAE'ye ait bir gemi Basra Körfezi'nde battı
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait 30 kişilik mürettebatı bulunan bir geminin Basra Körfezi'nde kötü hava koşullarından dolayı battığı açıklandı. Can yelekleriyle suda kurtarılmayı bekleyen mürettebat, helikopter desteği talebinde bulundu.
Basra Körfezi'nde kötü hava koşullarından dolayı bir gemi battı.
İran devlet televizyonu, batan geminin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait olduğunu duyurdu.
Buşehr Liman ve Denizcilik İdaresi Güvenlik İdaresi Başkanı Hüccet Kevseri, fırtınanın Basra Körfezi'ndeki gemilerin hareketini ve denizcilik faaliyetlerini aksattığını belirterek, "Birleşik Arap Emirliği'ne ait otomobil taşıyan gemi, Basra Körfezi'ndeki şiddetli fırtına nedeniyle Asuliye Limanı'na 30 mil mesafedeyken battı." dedi.
Geminin mürettebatını kurtarmak için bölgeye kurtarma ekipleri gönderildiğini kaydeden Kevseri, 30 kişilik mürettebatın can yelekleriyle suda kurtarılmayı beklediğini ve helikopter desteği talebinde bulunduklarını aktardı.
Etiketler: Basra Körfezi İran BAE Birleşik Arap Emirlikleri
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