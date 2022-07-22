Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm Ukraynalılara Rus vatandaşlığı verilmesini kolaylaştıran kararı imzalamasıyla Ukrayna'nın ele geçirilen bölgelerinde Rus vatandaşlığına müracaat edenlere pasaport veriliyor.

Ukrayna'nın Melitopol ve Herson kentlerinde 11 Haziran'da Rus pasaportu dağıtılmaya başlandı.

Rus basınında çıkan haberlere göre, Zaporijye bölgesinde 70 binden fazla Ukraynalı Rus vatandaşlığı için başvuruda bulundu.

Putin, 2019'da imzaladığı kararla Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına alınmasını kolaylaştırmıştı. Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanlar da 25 Mayıs'ta buna dahil olmuştu.

Putin ayrıca 11 Temmuz'da Ukrayna'nın tüm bölgelerindekilerin Rus vatandaşlığına alınmasını kolaylaştırma yönündeki kararı imzalamıştı.