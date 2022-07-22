Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) bulaşıcı hastalıklar uzmanı Vang Liping yaptığı açıklamada, COVID-19 protokollerini yeni koşullar ışığında güncelleyerek geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Vang, "covıd-19 salgınlarının önlenmesi konusunda yerel birimlerin yaşadığı zorluklar ve sorunlar hakkında daha fazla bilgi toplayarak, düşük riskli bölgelerdeki karantina sürelerinin daha fazla kısaltılması ve bu bölgelerin daha kesin tanımlanabilmesi için çalışmalar yapacağız. Salgın kontrol tedbirlerini, ekonomik ve sosyal kalkınmaya ve insanların yaşamına etkisini asgari düzeye indirmek için güncelleyerek daha fazla geliştireceğiz" dedi.

Ekonomide sıkıntılar yaşanmıştı

Ülkede, kısıtlamalar nedeniyle nisanda sanayi üretimi, perakende satışlar, otomobil satışları, gayrimenkul yatırımları, imalat ve hizmetler sektöründeki ekonomik etkinlikler azalmıştı.

Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 büyüme kaydederken, ikinci çeyrekteki büyüme oranı yüzde 0,4'e düşmüştü.