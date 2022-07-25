Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da savaştaki faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini söyledi.

"Hmelnitski bölgesindeki Bohdanivtsi yerleşim biriminin yakınlarında topçu roket sistemi HIMARS için ABD tarafından sağlanan mühimmat ve 'M777' obüs sistemi için topların bulunduğu aktarma üssü denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla imha edildi."

Ukrayna ordusunun sabotaj grubunun Hreson bölgesinde konuşlanmaya çalıştığını aktaran Konaşenkov, söz konusu grubun vurulduğu bilgisini paylaştı.

"100'den fazla asker ve yabancı paralı savaşçı etkisiz hale getirildi"

Donetsk bölgesinde de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 95. Hava Saldırı Tugayı'nın geçici merkezine yönelik yüksek hassasiyetli silahla düzenlenen saldırı sonucu 100'den fazla asker ve yabancı paralı savaşçının etkisiz hale getirildiğini aktaran Konaşenkov, son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 6 komuta ve gözlem noktası, 4 mühimmat deposu ile "S-300" hava savunma sisteminin radarının yok edildiğini açıkladı.

Konaşenkov, son 24 saatte Ukrayna güçlerine ait 6 insansız hava aracının düşürüldüğünü ve 6 "Uragan" çok namlulu roketatar topunun ele geçirildiğini dile getirdi.

"Ukrayna'ya ait bugüne kadar 260 uçak, 144 helikopter, 1611 insansız hava aracı, 357 hava savunma füze sistemi, 4 bin 161 tank ve zırhlı araç, 763 çok namlulu roketatar, 3 bin 198 obüs ve havan topu, 4 bin 459 özel askeri araç imha edildi."