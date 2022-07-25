Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa Birliği, Danimarkalı şirketin maymun çiçeği aşısını onayladı
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Avrupa Birliği maymun çiçeği virüsüne karşı Danimarkalı biyoteknoloji şirketi Bavarian Nordic'e onay verdi.
AB Komisyonundan alınan bilgiye göre, Bavarian Nordic'e (BAVA.CO) maymun çiçeği aşısı için pazarlama izni verildi.
Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da geçen hafta söz konusu aşıyı tavsiye etmişti.
Avrupa Hastalıkları Önleme Merkezinin son verilerine göre, 27 AB ülkesinde şimdiye kadar 8 bin 697 vaka görüldü. İspanya, Almanya, Fransa başı çekerken, en az vakalar Bulgaristan, Letonya ve Slovakya'da tespit edildi.
Dünya Sağlık Örgütü 23 Temmuz'da maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.
DSÖ ayrıca şimdiye kadar 75 ülkeden 16 binin üzerinde maymun çiçeği vakasını doğruladığını belirterek, virüs nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.
Etiketler: Maymun Çiçeği Avrupa Birliği
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