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Dünya
AA 20.10.2026 10:15

Rusya: Ukrayna'da 4 kuru yük gemisi ile lojistik merkezlerini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa bölgesinde 4 kuru yük gemisi ile Hmelnitski ve Volın bölgelerindeki lojistik merkezlerini insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını bildirdi.

Rusya: Ukrayna'da 4 kuru yük gemisi ile lojistik merkezlerini vurduk

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan lojistik ve liman altyapı tesisleri ile gemilere yönelik İHA saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Hmelnitski bölgesindeki Ukrayna ordusuna yönelik askeri ve çift kullanımlı yüklerin depolandığı "Grand Import" lojistik merkezinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, Volın bölgesindeki Kovel yerleşim biriminde de Ukrayna ordusuna ait yük ve malzemelerin depolanması ve dağıtımı için kullanılan "Vindor Trans Servis" şirketine ait ulaştırma ve lojistik merkezinin hedef alındığı aktarıldı.

Odessa bölgesindeki Reni Limanı'nda Ukrayna ordusu için askeri ve çift kullanımlı yükleri boşaltan 3 kuru yük gemisinin ve yükleme-boşaltma terminallerinin faaliyetlerini sağlayan liman altyapı tesislerinin vurulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, Odessa Limanı'na askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisinin de denizde seyir halindeyken vurulduğu ifade edildi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında ise gece boyunca Rus hava savunma sistemlerinin farklı bölgelerde Ukrayna'ya ait 136 uçak tipi İHA'yı imha ettiği belirtildi.

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