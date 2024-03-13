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Dünya
AA 13.03.2024 11:08

Rusya: Ukrayna, topraklarımıza 58 İHA saldırı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, gece ve sabah saatlerinde Ukrayna'nın Rusya topraklarına 58 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Rusya: Ukrayna, topraklarımıza 58 İHA saldırı girişiminde bulundu
[Fotograf: DHA]

Bakanlıktan saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, "13 Mart gecesi ve sabahı, Kiev rejiminin, Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı girişimleri durduruldu." ifadesi kullanıldı.

Rus hava savunma sistemlerinin toplamda 58 İHA saldırısına karşı koyduğu kaydedilen açıklamada, Belgorod bölgesinde 11, Bryansk bölgesinde 8, Voronej bölgesinde 29, Kursk bölgesinde 8, Leningrad bölgesinde 1 ve Ryazan bölgesinde 1 İHA’nın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna: Rusya’nın saldırıları sonucu Ukrayna'nın 3 şehrinde apartmanlar hasar gördü

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın saldırıları sonucunda Ukrayna’nın 3 şehrinde apartmanların hasar gördüğünü belirtti.

Gece saatlerinde Rusya’nın Donetsk bölgesinin Mirnograd kentine füze saldırısı gerçekleştirmesi sonucu 5 katlı apartmanın kısmen yıkıldığını kaydeden Klimenko, "Arama kurtarma ekipleri, saldırı sonucu enkaz altında kalan 2 kişinin cesedine ulaştı. Enkazdan biri çocuk 6 kişi sağ çıkarılırken, 4 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Klimenko, bu gece Rus ordusunun Sumi bölgesindeki 5 katlı apartmanı füzeyle vurduğunu aktararak, "Yaklaşık 15 daire yok edildi, yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri 10 kişiyi kurtardı, en az 8 kişi yaralandı, 3 kişinin akıbeti bilinmiyor." değerlendirmesini yaptı.

Rusya’nın dün gece Krivoy Rog kentindeki apartmana füze saldırısı sonucunda 4 kişinin öldüğünü kaydeden Klimenko, saldırıda yaralı sayısının 50’nin üzerinde olduğunu söyledi.

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