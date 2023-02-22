Ekonomik açıdan tüm dünyayı etkileyen savaş, emtia piyasasında da belirleyici etkenlerden olmayı sürdürüyor.

Rusya-Ukrayna savaşı ve yükselen enerji fiyatları nedeniyle geçen yıl emtia fiyatlarında rekor üstüne rekor kırıldı. Bunun en önemli nedenlerinden biri Rusya'nın enerji, tarım emtiaları ve metallerin üretiminde önde gelen ülkeler arasında yer alması olurken, yükselen enerji maliyetleri ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar da bu artışlarda önemli rol oynadı.

Ülkelerin sanayi ürünleri, özellikle gıda ihracatına yönelik uyguladığı kısıtlamalar ve korumacı politikalar da sert dalgalanmalara neden oldu.

Emtia piyasasındaki dalgalanma sürüyor

Emtia piyasasında sadece jeopolitik riskler ve arza yönelik endişeler etkili olmadı. Emtia piyasasında işlem gören birçok ürün ve araç, 2022'de tarihi zirveler veya 10 yılın en yüksek seviyelerine ulaşmasına karşın daha sonra ya sert düşüşler yaşadı ya da aşırı oynak bir seyir izledi.

Rusya-Ukrayna savaşındaki şiddetli çatışmaların yanı sıra Çin'de COVID-19 salgınına yönelik devam eden endişeler, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının sıkılaşma politikaları, resesyon endişeleri ve dolara olan talebin artması da emtia piyasasını baskıladı.

Analistler, Çin'in tekrar açılmasına karşın Çin ekonomisine ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini söyledi.

Savaşın yıl dönümünde, merkez bankalarının sıkı para politikalarına devam edeceğine yönelik endişeler, dolara olan talebin artması, resesyon endişelerinin devam etmesi emtia piyasasını olumsuz etkilemeye devam ediyor.