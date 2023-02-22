Albanese, başkent Canberra'daki Avustralya Ulusal Basın Kulübü'nde yaptığı açıklamada, Ekim 2021'de ABD ve İngiltere ile yapılan AUKUS anlaşmasına yönelik kamuoyundaki eleştirilere cevap verdi.

Avustralya'nın inşa edilmesi planlanan denizaltıları kullanma konusunda İngiltere ve ABD'nin onayı olmadan inisiyatif alamayacağı eleştirilerine dair Albanese, ülkesinin, denizaltılarının konuşlandırılması konusunda otoritesini ve egemenliğini koruyacağını belirtti.

Albanese, ülkesinin, tıpkı ABD ve İngiltere'nin egemenliğini koruması gibi kendi egemenliğini muhafaza edeceğini kaydetti.

Avustralya Kraliyet Donanmasının yenilenmesine katkı sunması öngörülen anlaşmanın ABD ve İngiltere'ye de denizaltıların ötesinde fayda sağlayacağını aktaran Albanese, "Şimdi bu (anlaşma) tarihimizin savunma kapasitesindeki en büyük atılımı olacak." ifadesini kullandı.

Anthony Albanese, AUKUS anlaşmasının nükleer denizaltılardan ve hatta teknoloji işbirliğinden daha fazla anlam taşıdığını söyleyerek, anlaşmanın "gelecekle" ilişkili olduğunu ve tarafların ortak değer ve çıkarlarını şekillendirdiğini aktardı.

Tarafların denizaltı inşası konusundaki işbirliğinin faydalarına odaklandığını dile getiren Albanese, anlaşmanın çok yönlü etkileri olduğunu kaydetti.

Albanese, ayrıca, Avustralya'nın savunma harcamalarının ilerleyen yıllarda artacağını bildirdi.

Avustralya, "nükleer güçten" önce nükleer denizaltılara kavuşacak ilk ülke olacak

Avustralya, Ekim 2021'de ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS anlaşmasını imzalamıştı.

Üç ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "AUKUS" adlı güvenlik anlaşması uyarınca, Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'deki tersanelerde en az 8 nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa edilecek.

Anlaşma uyarınca, Avustralya'nın sahip olacağı nükleer enerjili denizaltılar, Hint-Pasifik'te istikrarı desteklemek ve anlaşmaya taraf olan ülkelerin ortak değerleri ile çıkarlarının korunmasına katkı sunmak için kullanılacak.

Hint-Pasifik bölgesinde Çin'in büyüyen askeri varlığına karşı yapıldığı açıklanan AUKUS anlaşmasına tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, anlaşmanın bölgesel barış ve istikrarı ciddi şekilde baltalayacağı eleştirisinde bulunmuştu.

AUKUS'un ardından Avusturalya, "nükleer güce" ulaşmadan önce nükleer denizaltılara kavuşacak ilk ülke olarak kayıtlara geçecek.