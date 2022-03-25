Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarıın 30. gününe girildi.

Rus ordusu, Kiev'e ve Ukrayna'nın pek çok bölgesine yönelik saldırılarına devam ediyor.

Rus ordusu Vyşhorod'da ağır topçu ateşi açtı.

Saldırının ardından çok katlı bir bina hasar aldı.

Kiev'in kuzeybatısında yer alan Moşçun köyünde de çatışma anları kameralara yansıdı.

Ukrayna'da en az 1035 sivil öldü

Rus ordusunun Kiev, Mariupol, Çernihiv, Sumi ve Harkiv'i ele geçirmek için saldırılarını yeniden başlatmaya çalıştığı da belirtildi.

Birleşmiş Milletler Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında en az 1035 sivilin hayatını kaybettiğini, 1650 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 674 bin 952 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini açıkladı.