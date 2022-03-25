Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 00:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya-Ukrayna savaşı: Çatışma anları kamerada
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 30'uncu günü... Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürdürüyor. Kiev'in kuzeybatısında yer alan Moşçun köyünde de çatışma anları kameralara yansıdı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarıın 30. gününe girildi.
Rus ordusu, Kiev'e ve Ukrayna'nın pek çok bölgesine yönelik saldırılarına devam ediyor.
Rus ordusu Vyşhorod'da ağır topçu ateşi açtı.
Saldırının ardından çok katlı bir bina hasar aldı.
Kiev'in kuzeybatısında yer alan Moşçun köyünde de çatışma anları kameralara yansıdı.
Ukrayna'da en az 1035 sivil öldü
Rus ordusunun Kiev, Mariupol, Çernihiv, Sumi ve Harkiv'i ele geçirmek için saldırılarını yeniden başlatmaya çalıştığı da belirtildi.
Birleşmiş Milletler Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında en az 1035 sivilin hayatını kaybettiğini, 1650 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 674 bin 952 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini açıkladı.
Son Haberler
- 00:49
- 00:47
- 00:37
- 00:59
- 00:23
Sıradaki Haber
Scholz: Almanya insani yardım desteğini 370 milyon euroya çıkaracak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz