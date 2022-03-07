Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 12. gününde devam ediyor.

Başta başkent Kiev olmak üzere, birçok yerde gerginlik sürerken iki ülke heyetlerinin müzakerelerin 3'üncü turu için bugün bir araya gelmesi bekleniyor.

İlk iki turda neler yaşandı?

Rus ve Ukraynalı heyetler, ilk olarak Belarus'un Ukrayna sınırındaki kenti Gomel'de, 28 Şubat'ta bir araya gelmişti. Yaklaşık 6 saat süren görüşme sonrası Rus heyet, "Genel pozisyonları belirleyebileceğimiz bazı noktalar tanımladık" açıklaması yapmıştı.

[Müzakerelerin 2'nci turu Belarus'un Brest şehrinde yapıldı. 3 Mart 2022. | Fotoğraf: Reuters]

İkinci tur görüşme Polonya'nın Brest şehrinde 3 Mart'ta gerçekleşmişti. Orada da sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda görüş birliğine varılmış, sivillerin tahliyesinde olası geçici ateşkes konusunda mutabık kalınmıştı.