Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 8'inci gününde devam ediyor.

Başta başkent Kiev olmak üzere birçok yerde gerginlik sürerken, iki ülke arasındaki müzakerelerin 2'nci turu için heyetler bir araya geliyor.

Son olarak, Ukrayna heyetinin müzakere noktasına ulaştığı duyuruldu.

"İnsani koridor" vurgusu

Ukrayna’nın müzakere heyetinden David Arakhamia, Facebook'tan yaptığı açıklamada diğer meselelere geçmeden önce Kiev’in önceliğinin insani koridorlar oluşturulması olacağını söylemişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerenin ilk turunda istedikleri sonucu alamadıklarını belirtmişti.