Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya-Ukrayna müzakereleri çevrimiçi devam ediyor
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile müzakerelerin çevrimiçi devam ettiğini duyurdu.
Ukrayna müzakere heyeti üyesi Podolyak, Ukrayna-Rusya müzakerelerinin alt çalışma gruplarının da katılımıyla çevrimiçi sürdüğünü kaydetti.
Rus heyetinin başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy de Telegram kanalından müzakerelere ilişkin fotoğraf paylaştı.
Medinskiy, Rusya'nın Kırım ve Donbas'la ilgili tutumunun değişmediğini belirtti.
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