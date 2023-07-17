Rusya: Ukrayna, Kırım Köprüsü'ne 2 insansız deniz aracıyla "terör saldırısı" yaptı

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırının yerel saatle gece 03.05’te gerçekleştiği aktarıldı.

Saldırının, Ukrayna özel servis güçleri tarafından yapıldığı kaydedilen açıklamada, saldırı için 2 adet insansız deniz aracının kullanıldığı bildirildi.

Açıklamada, saldırının “terör saldırısı” olarak nitelendirildiği vurgulanarak, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

2 kişinin hayatını kaybettiği, bir çocuğun yaralandığı belirtilen açıklamada, saldırı sonucunda köprünün otoyol kısmının hasar gördüğü ifade edildi.

Rus Dışişleri Bakanlığından tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından, Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırıyı Ukrayna’nın gerçekleştirdiğini açıkladı.

Zaharova, paylaşımında, “Kiev rejimi, teröristtir ve uluslararası bir organize suç örgütünün tüm özelliklerini taşır. Kararlar, Amerikan ve İngiliz istihbaratları ve politikacılarının katılımıyla Ukraynalı yetkililer ve ordu tarafından alınmaktadır. Terörist devlet yapılanmasının başında ABD ve İngiltere var.” ifadelerine yer verdi.