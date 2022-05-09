Interfax haber ajansının haberine göre, Medinsky, Ukrayna ile barış görüşmelerinin sona ermediğini, görüşmelerin yüz yüze olmasa da uzaktan devam ettiğini duyurdu.

Moskova Kiev'i görüşmeleri yavaşlatmaya çalışmakla suçlamış ve Rus birliklerin işlediği iddia edilen suçları görüşmeleri baltalamak için kullandığını iddia etmişti.

Rusya 24 Şubat'ta "özel askeri operasyon" adını verdiği bir operasyonla Ukrayna'yı işgal etmiş ancak bu operasyon sırasında sivillerin hedef alındığı iddialarını reddetmişti.