Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 20:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya tüm vatandaşlarına yurt dışına para transferini yasakladı
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle, Rusya vatandaşlarının döviz cinsinden dış borç vermeleri ve ülke dışındaki banka hesaplarına döviz yatırmaları yasaklandı.
Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya’ya yönelik yaptırımlarla ilgili önlemleri içeren kararnamenin Putin tarafından imzalandığı duyuruldu.
Kararnameyle, ihracat yapan Rus şirketlerine döviz satma zorunluluğu getirildiğine işaret edilen açıklamada, “Uluslararası ticaretle uğraşan şirketler, döviz gelirlerinin yüzde 80’ini yetkili bankalarda satmak zorundadır” ifadesine yer verildi.
Ülkedeki döviz işlemlerine de bazı yasaklar getirildiği aktarılan açıklamada, "Rusya vatandaşlarının döviz cinsinden dış borç vermeleri ve Rusya dışındaki banka hesaplarına döviz yatırmaları yasaklanmıştır” denildi.
Etiketler: Rusya Son Dakika Ukrayna Vladimir Putin
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