Rus Haber Ajansı Ukrayna ile Rusya arasında Belarus sınırında yapılan müzakerelerin sona erdiğini açıkladı.

Rus medyasına göre, gGörüşmeler 6 saat sürdü. Önümüzdeki günlerde ikinci tur görüşmeler olacağı açıklandı.

Kiev ise Ukrayna ve Rusya heyetlerinin istişarelerde bulunmak üzere başkentlere döndüğünü açıkladı.

Ukrayna ne talep etti?

Rusya saldırılarının 5'inci gününde gözler Rusya ve Ukrayna müzakerelerine çevrildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, Ukrayna heyetinin Ukrayna topraklarındaki tüm Rus güçlerinin çekilmesini talep ettiğini, buna Kırım ve Donbas'ın da dahil olduğunu duyurdu.