Rusya Sayıştayı'na bağlı Ekonomik Etkinlik Denetim Dairesi, Rus hükümetinin kararıyla bazı temel gıda ürünlerinin fiyatlarında regülasyon uygulandığını açıkladı.

Söz konusu regülasyonun, halkın düşük gelirli kısmını desteklemek için uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı gıda ürünlerinin fiyatlarında istikrar veya hafif bir düşüş var. Ancak büyük üreticilerin, ürünleri sabit fiyatlarla satmayı reddetmeleri veya yeni ürünler için fiyat regülasyonunun artması halinde kıtlık yaşanma riski bulunmaktadır."

"Ürün fiyatlarını hızla yükselmesi risk oluşturuyor"

Açıklamada, regülasyonların sonlandırılması halinde ürün fiyatlarının hızlı bir şekilde yükselmesinin de risk oluşturduğuna işaret edildi.

Rus hükümeti, hızlı fiyat artışının önüne geçmek için Aralık 2020'de aldığı kararla ayçiçek yağı ve şeker gibi ürünlerde tavan fiyat uygulamasına geçmişti.

Rusya'da enflasyon, 2020 sonu itibarıyla yüzde 4,9'a yükselmişti.