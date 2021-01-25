Sırbistan İçişleri Bakanlığı, şüphelerin 2 eski üst düzey yetkili üzerinde yoğunlaştığını açıkladı.

Eski müşteşar yalan makinesine girmeyi reddetti

Skandalın baş aktörlerinden biri olan, İçişleri Bakanlığı eski müsteşarı Dijana Hrlakoviç, soruşturma çerçevesinde yalan makinesine girmeyi reddetti.

Şüphelerin odağındaki bir diğer kişi ise Hrlakoviç'in en yakın çalışma arkadaşı olan Dejan Milenkoviç, aynı zamanda Eski Organize Suçlar Müdürlüğü’nde Özel Soruşturma Metodları Daire Başkanı'ydı.

Milenkoviç, görevde olduğu süre içinde mahkeme kararı olmadan gizli dinlemeler yapıldığını itiraf etti.

İddialara göre yasa dışı dinleme kayıtlarının deşifreleri, resmi belgelere girmeden eski müsteşar Hrlakoviç'e teslim ediliyordu.

"Darbe amacıyla dinleniyorum"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic 2 hafta önce Sırp polis teşkilatı içindeki bir grup tarafından, darbe amacıyla dinlendiğini açıkladı.

Sırp Cumhurbaşkanı, skandalın arkasında yabancı unsurların da olduğunu iddia etti.