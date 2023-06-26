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Dünya
AA 26.06.2023 11:12

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna'da savaşan Rus birliklerini denetledi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Ukrayna'daki savaşta yer alan Rus birliklerini denetlediği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna'da savaşan Rus birliklerini denetledi
[AA (Arşiv)]

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Ukrayna'da "özel askeri operasyon" bölgesinde bulunan Rusya'nın Batı Birlik Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret etti.

Ukrayna'da savaşan Rus birliklerini denetleyen Şoygu'ya, gurubun komutanı Yevgeniy Nikiforov sahadaki durumla ilgili bilgi verdi.

Burada askeri yetkililerle toplantı yapan Şoygu, savaşan birliklere desteğin sağlanması ve askerlerin güvenli konuşlandırılması için gerekli koşulların oluşturulmasının önemine işaret etti.

Şoygu, Ukrayna ordusunun, çatışma alanında planlarının keşfedilmesi için istihbaratın etkin şekilde çalıştırılması talimatını verdi.

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