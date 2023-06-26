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Dünya
AA 26.06.2023 10:40

AB: Wagner’in isyanı Rusya’nın gücünün kırıldığını gösteriyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Wagner grubunun Rus yönetimine isyanının Ukrayna’daki savaşın Kremlin’in gücünü kırdığını ve siyasi sistemini etkilediğini gösterdiğini söyledi.

AB: Wagner’in isyanı Rusya’nın gücünün kırıldığını gösteriyor

Borrell, AB dışişleri bakanlarının Lüksemburg’daki toplantısı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Wagner grubunun isyanını "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in yarattığı canavarın, kendisini ısırması" olarak niteleyen Borrell, "Bu hafta sonu yaşananlar, Ukrayna'ya karşı savaşın Rus gücünü kırdığını ve siyasi sistemini etkilediğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, AB’nin durumu yakından izlediğini vurgulayarak, nükleer bir gücün siyasi çalkantı içinde olmasının tehlike arz ettiğini, AB’nin muhtemel senaryolar üzerinde çalışacağını belirtti.

AB Yüksek Temsilcisi, "Şimdi Ukrayna’yı her zamankinden daha fazla destekleme zamanı" dedi.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Yevgeniy Prigojin'in 24 Haziran'da Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, isyancı liderinin Belarus'a gideceğini bildirmişti.

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