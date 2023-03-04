Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Şoygu, "özel askeri operasyon" bölgesindeki Güney Donetsk yönünde "Doğu" askeri birliklerine ait ileri komuta noktasını teftiş ederek birliğin komutanı Korgeneral Rustam Muradov ile diğer subaylardan mevcut durum ve askeri birliklerin eylemleriyle ilgili bilgi aldı.

Birliklerin güvenli şekilde konuşlandırılması ve kapsamlı organize edilmesinin önemine dikkati çeken Şoygu, sağlık ve cephe gerisindeki çalışmaların da önemini vurguladı.

Ayrıca Bakan Şoygu, bazı askerleri madalyayla ödüllendirdi.