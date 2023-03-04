Çin'in çay üretiminin kalbi Yunnan eyaletinde çay bahçeleriyle dolu bu tepelerden, artık yeni bir koku yayılıyor.

Çinli Hua Runmei de çay bahçeleriyle iç içe olan kahve bahçesinde kahve yetiştiriyor.

Hua, dalından topladığı kahveleri işliyor sonra işletmesinde müşterilerine sunuyor.

Kahve yetiştiricisi Hua, kahve ve çayın birbirini tamamladığını düşündüğünü dile getirdi.

Çay sevenlerden kahve içmeyenler olabildiğini söyleyen Hua, kahve içen herkesin çay da içtiğine inandığını belirterek, "Biz de çay ve kahveyi bir bardakta harmanlamaya karar verdik" dedi.

Hua gelecekte çay ve kahvenin karışımıyla oluşan yeni içeceklerin yayılacağını düşünüyor.

Kahve tüketimi artıyor

Çin'in çay üretim merkezinde kahve yetiştiriciliği her geçen yıl artıyor.

İklim şartlarının uygunluğu ve çaya göre daha yüksek gelir getirmesi üreticileri dönüşüme itiyor.

Çin toplumunda artan kahve talebi de bu dönüşümün önemli bir faktörü.

Özellikle gençler arasında artan kahve tüketimi dikkat çekiyor.

Yunnan'de büyük ölçekli kahve üretimi ilk olarak 1952'de başladı.

Günümüzde kahve bahçeleri neredeyse her yere yayılmış durumda.