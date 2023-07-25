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Dünya
AA 25.07.2023 13:52

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Kuzey Kore'ye ziyarette bulunacak

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, beraberindeki heyetle Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunacak.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Kuzey Kore'ye ziyarette bulunacak
[Fotograf: Reuters]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kuzey Kore Savunma Bakanlığının daveti üzerine Şoygu başkanlığındaki Rus heyetinin 25-27 Temmuz tarihlerinde bu ülkeyi ziyaret edeceği ve Kore halkının 1950-1953 yıllarında Vatanseverlik Kurtuluş Savaşı'ndaki zaferinin 70. yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliklere katılacağı bilgisi verildi.

Açıklamada, "Bu ziyaret, Rusya-Kuzey Kore askeri bağlarının güçlenmesine yardım edecek ve iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesinde önemli bir aşama olacaktır." ifadesi kullanıldı.

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