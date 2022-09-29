Avrupa şimdi de Kuzey Akım 1 ve 2'deki soruna odaklandı. Boru hatlarında sızıntı olan bölge sayısı 4'e çıktı.

İsviçre sahil güvenliği, sızıntıların uluslararası sularda olduğunu duyurdu. Sabotaj ihtimali de gündemde. Ülkeler konu ile ilgili birbirini suçluyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, sızıntının ABD istihbarat servislerinin olduğu alanda gerçekleştiğini savundu.

Arkasında yabancı bir ülkenin olduğunu öne sürdü, ABD'yi işaret etti.

NATO: Eldeki bilgiler bunun kasıtlı olduğunu gösteriyor

Kuzey Akım'daki durumun Washington'ın çıkarına olduğunu, boru hattı devre dışı kaldığında ABD'nin Avrupa'ya LNG arzının artacağını ifade etti. Moskova, olaya ilişkin terör soruşturması açtı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Eldeki bilgiler, bunun kasıtlı ve sorumsuz sabotaj eylemlerinin sonucu olduğunu gösteriyor" dedi.

Müttefiklere yönelik herhangi bir saldırıya karşılık vereceklerini vurguladı.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau da sabotaj ihtimaline dikkati çekti. Olayın sorumlusunun Rusya olabileceğini, Moskova'nın, Avrupa'daki bölünmeleri derinleştirmek için bu yola başvurduğunu iddia etti.

Baltık hattında da benzer bir olay yaşanabileceği uyarısında bulundu.

"Olay ne kadar savunmasız olduğumuzun göstergesi"

Finlandiya da sabotaj ihtimalinin gözardı edilmemesi gerektiği görüşünde.

Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "Bu olay, eğer kasıtlı yapıldı ise dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Bu ne kadar savunmasız olduğumuzun da göstergesi" diye konuştu.

Konu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve AB enerji bakanları toplantılarında da gündemde.

