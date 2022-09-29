Almanya Federal İstatistik Ofisi, fiyat artışlarına ilişkin eylül ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre ağustosta 7,9 olan enflasyon, eylülde yüzde 10'a çıkarak son 70 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İstatistik ofisinin verilerine göre, enflasyon artışındaki en önemli sebep, enerji ve gıda sektöründe yükselen fiyatlar.

Belçika'da da eylül ayında yüzde 11 virgül 27 ile son 47 yılın en yüksek enflasyonu kayda geçti.

Ülkede enflasyon, ağustos ayında yüzde 9,94 olarak gerçekleşmişti.