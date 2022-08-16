Savaşın devam ettiği Ukrayna'da aylardır en şiddetli çatışmaların sürdüğü Donbas cephesinde yer alan Kramatorsk ile Slavyansk şehirleri sabah erken saatlerde Rus güçlerince vuruldu.

Şehirlere isabet eden füzelerin patlaması sonucu buralardaki bazı müstakil evler yaşanmaz hale gelirken diğer binalar da ağır hasar aldı.

Güvenlik yetkilileri, bazı evlerde insanlar olmasına rağmen bu sabahki şiddetli patlamalar sonucu Kramatorsk ile Slavyansk'ta can kaybı ve yaralanma olmadığını belirtti.

"Kalacak yerimiz kalmadı"

Kramatorsk'un bir semtinde çoğu müstakil evlerin bulunduğu bir sokağa düşen füzenin patlamasıyla birkaç ev tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

Saldırı sırasında annesi ve ağabeyi ile evde bulunan 33 yaşındaki Sergey Ukraynets, saat 02.00 sularında evlerin bulunduğu bahçeye füze düştüğünü söyledi.

Tek bir patlamanın meydana geldiğini ifade eden Ukraynets , "Bir patlama oldu. Evde annem, ağabeyim ve ben bulunuyorduk. Kimse yaralanmadı." diye konuştu.

Ukraynets, saldırı sonucu evlerin yaşanmaz hale geldiğini, evin çevresindeki altyapının da tamamen yıkıldığını belirterek, "Karşımızda yerle bir olan iki evde kimse kalmıyordu. İnsanlar daha önce ayrıldı oradan. Evimiz yıkıldı. Ne kalacak yerimiz var ne de gidecek yerimiz belli. "dedi.

Öte yandan Krtamatorsk ile Slvayansk'ta itfaiye ekipleri, saldırılar sonucu çıkan yangınları söndürmeye devam ediyor.

Belediye yetkilileri patlama sonucu hasar gören evlerin sahipleriyle hasar tespit raporu oluşturuyor.

Kramatorsk ile Slavyansk'a bu sabaha karşı ikişer saldırının düzenlendiği biliniyor.