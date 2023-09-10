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Dünya
AA 10.09.2023 11:18

Rusya: Kırım'a ilerleyen Ukraynalı askerleri taşıyan 3 bot yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Kırım'a doğru ilerleyen Ukrayna ordusunun çıkarma askerlerini taşıyan ABD yapımı 3 sürat botunu imha ettiklerini açıkladı.

Rusya: Kırım'a ilerleyen Ukraynalı askerleri taşıyan 3 bot yok edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Karadeniz'in batı kesiminde, Yılan Adası'nın kuzeydoğusunda Kırım kıyılarına doğru ilerleyen Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarma askerlerini taşıyan 3 "Willard Sea Force" askeri sürat botunun yok edildiği belirtildi.

Bakanlığın ikinci açıklamasında da gece saatlerinde Kiev'in Rusya topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA'larla saldırı girişiminin engellendiği kaydedildi.

Açıklamada, Rusya hava savunma sistemlerince Ukrayna'ya ait 8 İHA'nın Kırım kıyılarına yakın Karadeniz sularında imha edildiği bilgisi verildi.

Kırım, 2014’te Rusya tarafından Ukrayna’dan yasa dışı ilhak edilmişti.

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