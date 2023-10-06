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Dünya
AA 06.10.2023 13:48

Rusya: Kırım Yarımadası'na ilerleyen Ukrayna insansız deniz aracını imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Kırım Yarımadası'na ilerleyen Ukrayna ordusuna ait insansız deniz aracını imha ettiklerini duyurdu.

Rusya: Kırım Yarımadası'na ilerleyen Ukrayna insansız deniz aracını imha ettik

Bakanlıktan saldırı girişimine ilişkin yapılan açıklamada, "6 Ekim'de Moskova saatiyle 10.45 sıralarında Kiev rejiminin, Rusya Federasyonu topraklarındaki nesnelere insansız bir bot kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi durduruldu" ifadesi kullanıldı.

Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde devriye uçuşu yapan Rus Karadeniz Donanmasına ait Ka-29 tarafından Kırım Yarımadası'na ilerleyen Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir insansız deniz botunun keşfedildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, söz konusu aracın imha edildiği belirtildi.

​​​​​​​Rusya, 2014'te Kırım'ı Ukrayna'dan yasa dışı ilhak etmişti.

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