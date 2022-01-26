Rusya Savunma Bakanlığı, sayısı belirtilmeyen Su-35’lerin Belarus’ta Rusya ile düzenlenecek "Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikata katılacağını açıkladı.

"Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikat, 10 Şubat’ta başlayacak.

Rus gemileri Karadeniz'e girdi

Öte yandan Rusya, 20'den fazla savaş gemisinin tatbikat için Karadeniz'de belirlenen bölgelere girdiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, 20 Ocak’ta, Rus donanmasının ocak ve şubat aylarında “sorumlu” olduğu tüm bölgelerde seri askeri tatbikatlar gerçekleştireceğini açıklamıştı.