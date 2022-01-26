Romanya'da Argeş polisinden yapılan açıklamaya göre, Argeş’in Stefanesti kasabasında yaşayan 55 yaşındaki kişinin evinde arama yapıldı.

Aramada 18. yüzyıldan kalma olduğu tahmin edilen bir “Osmanlı askeri kaskı” bulundu.

Tarihi ve antik eserlerin satıldığı bir platformda satışa sunulmaya hazırlanan tarihi eserle ilgili arama, Piteşti Mahkemesine bağlı Savcılığın koordinasyonunda kültürel mirasa ait eşya hırsızlığı ve gizleme suçlarından soruşturmaların yürütüldüğü ceza davası çerçevesinde yapıldı.