Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 13:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Romanya’da 300 yıllık Osmanlı askeri kaskı bulundu
[Fotoğraf: AA]
Romanya’da internette bir platform üzerinden satışa çıkarılmaya hazırlanan ve bir Osmanlı askeri kaskı olduğu tahmin edilen 300 yıllık tarihi eser bulunduğunu duyuruldu.
Romanya'da Argeş polisinden yapılan açıklamaya göre, Argeş’in Stefanesti kasabasında yaşayan 55 yaşındaki kişinin evinde arama yapıldı.
Aramada 18. yüzyıldan kalma olduğu tahmin edilen bir “Osmanlı askeri kaskı” bulundu.
Tarihi ve antik eserlerin satıldığı bir platformda satışa sunulmaya hazırlanan tarihi eserle ilgili arama, Piteşti Mahkemesine bağlı Savcılığın koordinasyonunda kültürel mirasa ait eşya hırsızlığı ve gizleme suçlarından soruşturmaların yürütüldüğü ceza davası çerçevesinde yapıldı.
Etiketler: Romanya
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