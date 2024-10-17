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Dünya
AA 17.10.2024 06:03

Rusya: İsrail'in Gazze'deki eylemleri uluslararası insancıl hukuka aykırı ve ahlak dışı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki eylemlerinin uluslararası insancıl hukuka aykırı ve ahlak dışı olduğunu belirterek, "Sivil halka yönelik şiddet, kalabalık yerlere ve sivil unsurlara yönelik seçici olmayan saldırılar haklı gösterilemez." dedi.

Rusya: İsrail'in Gazze'deki eylemleri uluslararası insancıl hukuka aykırı ve ahlak dışı

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Toplantıda, "İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesindeki çadırları bombalamasını ve saldırı sonucu çıkan görüntüleri ne şekilde değerlendirdiği" yönündeki sorusunu yanıtlayan Zaharova, bu görüntülerin "korkunç" ve "şok edici" olduğunu belirtti.

Amerikalıların bu bölgeye "delilik" getirdiğinin altını çizen Zaharova, bu olayda ve bir yıldır devam eden saldırılarda ölen Filistinlilerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Zaharova, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sivil halka yönelik şiddet, kalabalık yerlere ve sivil unsurlara yönelik seçici olmayan saldırılar haklı gösterilemez. (İsrailli) Askerlerin bu tür eylemleri uluslararası insancıl hukuka aykırı ve ahlak dışı. Gazze Şeridi'nde yaşayanların acıları ancak askeri eylemlerin durdurulmasıyla sonlandırılabilir."

Gazze'de "benzeri görülmemiş" ve "yıkıcı" krizin yaşandığını belirten Zaharova, Rusya ve birçok ülkenin Gazze'deki durumun iyileştirilmesi konusunda girişimlerde bulunduğunu dile getirerek, "Gazze'deki çatışmaların durdurulmasıyla birlikte Filistin meselesinin uluslararası hukuk bağlamında çözülmesi gerektiğini" söyledi.

"ABD yüzünden BMGK'de Gazze ile ilgili karar alınamıyor"

Sözcü Zaharova, ABD'nin Gazze'ye yönelik yaklaşımını da değerlendirerek, şöyle konuştu:

"Maalesef, ABD ve müttefiklerinin pozisyonu yüzünden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) net şekilde sürdürülebilir ateşkes talep eden karar kabul edilemiyor. Bunun yerine Amerikalıların İsrail ile Hamas arasında dolaylı müzakereleri teşvik etme girişimleri başarılı olmadı. Gazze'deki durum kötüleşmeye devam ediyor. Bölgede çatışma ateşi büyüyor. Bu ateş, Filistin toprakları dışında Lübnan topraklarına da sıçradı."

BMGK'nin bölgede şiddetin azaltılmasına yönelik kararları kabul etmesi gerektiğini vurgulayan Zaharova, ABD ve diğer BMGK üyelerinin küresel barış ve güvenliğin korunmasından sorumlu olduğuna dikkati çekti.

"İsrail, Gazze Şeridi'ni yeryüzünden siliyor"

Mariya Zaharova, Orta Doğu'da büyük bir savaş tehlikesi olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İsrail'in askeri, siyasi yönetimini etkileyecek dış güç, yani ABD, her şekilde doğrudan sorumluluğundan kaçmak için elinden geleni yapıyor. Bu bağlamda bölgede olanlar, doğrudan ABD'nin sorumluluğunda. İsrail yönetimi, Gazze Şeridi'ni yeryüzünden siliyor, Batı Şeria'daki Filistin kentlerine saldırıyor, Lübnan'ı yıkıyor, Suriye'ye saldırılar düzenliyor, İran'ı tehdit ediyor. ABD, İsrail'in şu anda yaptıklarından en fazla yararlanan ülke."

"Nükleer beşli New York’ta toplandı"

Rusya, ABD, Çin, İngiltere ve Fransa’dan oluşan "nükleer beşli" grubunun ABD'nin New York kentinde 10 Ekim'de toplantı yaptığı bilgisini paylaşan Zaharova, bu toplantının uzmanlar seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.

Rusya'nın ağustosta "nükleer beşli" grup başkanlığını Çin'e devrettiğini dile getiren Zaharova, Batılı ülkelerin nükleer tehdidini artıran stratejik riskler yarattığını belirterek, "​Bu platformu, Rusya'nın uluslararası güvenlikle ilgili konularda yaklaşımını ve önemli sinyallerini duyurmak için kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakanlık sözcüsü Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 18 Ekim'de İstanbul'da yapılacak Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısına katılacağını ve toplantı kapsamında ikili görüşmeler yapacağını paylaştı.

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