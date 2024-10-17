UNIFIL'e katkı veren AB ülkelerinin savunma bakanları Lübnan'ı görüştü

İtalya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İtalyan Bakan Guido Crosetto ile Fransız mevkidaşı Sebastien Lecornu'nun girişimiyle UNIFIL'e katkı veren 16 AB ülkesinin savunma bakanları video konferans toplantısı yaparak Lübnan'daki gelişmeleri ele aldı.

Toplantının amacının, Güney Lübnan'daki son gelişmeler ışığında Avrupa'nın UNIFIL misyonuna katkısına yönelik "ortak eylem tanımlama hedefi" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Toplantıda tüm bakanlar, bölgedeki duruma dair ortak endişelerini ifade ettiler, UNIFIL üslerini vuran ve BM misyonunda görev alan askeri personelin güvenliğini riske atan saldırıları şiddetle kınadılar. UNIFIL'in görev yetkisinin tam olarak yerine getirilmesi ve personelin korunmasının önemine vurgu yapıldı ve uluslararası topluma sürekli ve kararlı bir taahhütte bulunmaları çağrısında bulunuldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Toplantının katılımcıları, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasının eksik kalmasının veya kısmen uygulanmasının hiçbir şekilde UNIFIL güçlerine yönelik saldırıları haklı çıkaramayacağını yinelediler. UNIFIL'in daha etkili ve güvenli bir şekilde faaliyet göstermesine olanak sağlamak amacıyla angajman kurallarının gözden geçirilmesi ihtiyacı da güçlü bir şekilde belirtildi." değerlendirmesi yer aldı.

Toplantıda 16 AB ülkesinin, UNIFIL misyonunun geleceğine ilişkin her türlü kararın BM'de toplu biçimde alınması gerektiğinin altını çizdiği, Lübnan'da istikrarlı bir varlığın sürdürülmesinin önemi üzerinde mutabık kaldığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Toplantıda ortaya çıkan bir diğer temel nokta ise İsrail'e daha fazla olayın yaşanmaması için azami siyasi ve diplomatik baskı uygulanması yönündeki ortak arzuydu. Aynı zamanda Hizbullah'ın çatışma bağlamında UNIFIL personelini kalkan olarak kullanamayacağı da açıkça ortaya konuldu. Ayrıca 16 ülke, Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin, güvenilir bir güç haline gelebilmesi ve UNIFIL'in desteğiyle bölgenin istikrarına katkıda bulunabilmesi için yeterli eğitim desteği ve uluslararası finansman yoluyla güçlendirilmesi gerektiği konusunda mutabakata vardı."

Bu arada, Bakan Crosetto, İtalyan Rai kanalında akşam saatlerinde katıldığı programda da cuma günü Ürdün ve Lübnan'a gidecek İtalya Başbakan Giorgia Meloni'nin UNIFIL misyonundaki bin kişilik İtalyan birliğini ziyaret etmesinin, güvenlik riski nedeniyle mümkün olmadığını söyledi.