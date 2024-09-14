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Dünya
AA 14.09.2024 15:04

Rusya ile Ukrayna karşılıklı 103'er esiri takas etti

Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir takası sonucu 103 Rus askeri ve 103 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı bildirildi.

Rusya ile Ukrayna karşılıklı 103'er esiri takas etti
[Fotograf: AA]

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında esir değişiminin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, esir takası sonucu, Rusya'nın Kursk bölgesinde esir alınan 103 Rus askerin serbest bırakıldığı, buna karşılık 103 Ukraynalı askeri personelin Ukrayna tarafına teslim edildiği aktarıldı.

Serbest bırakılan Rus askeri personelinin şimdilik Belarus'ta bulunduğu kaydedilen açıklamada, onlara gerekli psikolojik destek ile sağlık yardımın sağlandığı ve akrabalarıyla temas kurma fırsatının verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Serbest bırakılan tüm askeri personeli, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rusya Federasyonu'na teslim edilecek." ifadelere yer verildi.

Ayrıca açıklamada, Rus askeri personelinin takası sürecinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) insani arabuluculuk çalışmaları gerçekleştirdiği aktarıldı.

Ukrayna'dan açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya ile bir esir takasının daha yapıldığını belirtti.

Esir takası sonucu 103 Ukraynalı askerin daha evlerine geri getirilmesinin mümkün olduğunu kaydeden Zelenskiy, esir değişim sürecine sağladığı katkılarından dolayı ekibine teşekkür etti.

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