İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırıda 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 41 bin 118 Filistinli öldü, 95 bin 125 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.