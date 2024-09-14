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Dünya
AA 14.09.2024 12:30

İsrail ordusu Gazze'de alıkoyduğu 9 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki silahlı baskınları ve saldırıları sırasında alıkoyduğu Filistinlilerden 9 kişiyi serbest bıraktığı bildirildi.

İsrail ordusu Gazze'de alıkoyduğu 9 Filistinliyi serbest bıraktı

Refah kentinde bulunan Kerem Ebu Salim kapısından Gazze'ye bırakılan 9 Filistinli Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'ne nakledildi.

Hastanedeki doktorların verdiği bilgiye göre, serbest bırakılanlarda sağlık sorunları, kötü beslenme ve aşırı yorgunluk gözlenirken, vücutlarında işkence izleri tespit edildi.

İsrail'in güneyindeki Negev Çölü'nde bir askeri üsse bağlı Sde Teiman gözaltı merkezi, 7 Ekim'den bu yana özellikle Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu, kadın, çocuk, sağlık görevlileri ve sivil savunma çalışanlarından binlerce Filistinlinin götürüldüğü, işkence ve kötü muamelenin yanı sıra, çeşitli tacizlerle adını duyuran bir merkez olarak tanınıyor.

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