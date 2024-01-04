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Dünya
AA 04.01.2024 06:54

Rusya ile Ukrayna arasında BAE arabuluculuğunda esir takası yapıldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), kendi arabuluculuğunda Rusya ile Ukrayna arasında "savaşın başlangıcından bu yana en büyük esir takaslarından birinin" yapıldığını duyurdu.

Rusya ile Ukrayna arasında BAE arabuluculuğunda esir takası yapıldı

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takası görüşmelerine ilişkin arabuluculuğun başarı gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, BAE'nin arabuluculuk başarısının Rusya ve Ukrayna ile güçlü ilişkilerine dayandığı belirtilerek, "Savaşın başlangıcından bu yana iki taraf arasındaki en büyük esir takaslarından birinin gerçekleştiği" ifade edildi.

Esir takasıyla ilgili sayı belirtilmeyen açıklamada, Rusya ve Ukrayna hükümetlerinin, BAE'nin arabuluculuk çabalarına ilişkin gösterdiği işbirliği takdir edildi.

BAE’nin "Ukrayna’daki çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmayı amaçlayan çabaları sürdürme konusundaki kararlılığına" değinilen açıklamada, Abu Dabi yönetiminin, diplomasi, diyalog ve gerilimin azaltılması yönündeki çağrısı ile krizin insani yansımalarını hafifletecek tüm girişimleri destekleme çabasına yönelik tutumuna vurgu yapıldı.

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